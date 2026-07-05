Klart: Häcken flyttar upp talang

BK Häcken meddelar under söndagen att man flyttar upp talang.

Bamir Sadiku, 18, skriver A-lagskontrakt.

– Att få A-lagskontrakt känns som en dröm har gått i uppfyllelse och det känns skönt att ha fått förtroendet av klubben, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken meddelar under söndagen att man flyttar till talangen Bamir Sadiku.

Sadiku skriver på ett femårskontrakt.

– Mitt mål är att komma in i tempot, spela så mycket som möjligt och att hålla oss där vi är nu i tabellen. Att få A-lagskontrakt känns som en dröm har gått i uppfyllelse och det känns skönt att ha fått förtroendet av klubben, säger han på klubbens hemsida.

Huvudtränare Jens Gustafsson:

– Bamir har visat att han är mogen nog att hjälpa oss redan nu, vilket är relativt unikt. Hans fysik och profil är ganska sällsynt och det ska bli väldigt kul att följa hans utveckling den närmaste tiden hos oss.

Häcken ligger tvåa i allsvenskan.