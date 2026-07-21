Klart: Häcken lånar ut Danilo Al-Saed

Danilo Al-Saed lånas ut från BK Häcken.

Han ska spenderas resten av säsongen i HamKam.

Det beskedet kom under tisdagen.

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Danilo Al-Saed har haft en begränsad roll i Häcken under årets allsvenska och har endast gjort ett framträdande den här säsongen.

Nu står det klart att den 27-årige yttermittfältaren avslutar 2026 på lån i norska HamKam, där svenskarna Anton Ekeroth och Noah Alexandersson redan spelar. Klubben ligger för närvarande på sjunde plats i Eliteserien.

Sedan flytten till Häcken förra sommaren har Al-Saed spelat 15 matcher för klubben. Tidigare i karriären har han representerat AIK, Heerenveen, Sandefjord och Sandviken.

Hans kontrakt med Häcken sträcker sig till sommaren 2028.