Riktar avgångskrav mot Infantino: ”Hans tid är över”

La Liga-basen Javier Tebas är kritisk till Fifa.

Spanjoren vill att presidenten Gianni Infantino ska avgå.

– Fifa ordnar saker som de vill, för vad de vill, för sina egna intressen, säger Tebas till La Gazzetta dello Sport.

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Det har riktats stor kritik mot Fifa under VM 2026. Allt från vätskepauserna till upphävda avstängningar. Det mest uppmärksammade fallet var när USA:s storstjärna Folarin Balogun fick sitt röda kort borttaget, vilket gjorde att han kunde spela i åttondelsfinalen mot Belgien.

Personen som har hamnat i skottgluggen för kritiken är Fifa-presidenten Gianni Infantino. La Liga-basen Javier Tebas ställer sig kritisk till Infantinos framtid på posten och tycker att han borde lämna den.

– Jag tycker att hans tid är över, säger Javier Tebas i en intervju med La Gazzetta dello Sport och fortsätter:

– Han borde inte stanna, men det rådande läget gör att han inte kommer att lämna.

Tebas menar att Fifas valsystem, för att utse nästa president, är ”ruttet i sin grund”.

– De senaste dagarna här i Amerika har jag hört många människor som är emot Infantino, som inte håller med om vad han gör. De säger det, men sedan gör de ingenting. Jag vet inte vad som är värst, tystnaden eller medskyldigheten, för de som tiger är fullt medvetna om den skada fotbollen lider.

En annan aspekt av VM 2026 som väckte ilska hos Tebas var halvtidsshowen i VM-finalen. Vanligtvis är en halvtid cirka 15 minuter men i finalen uppträdde flera artister och pausen tog 27 minuter.

– Fifa ordnar saker som de vill, för vad de vill, för sina egna intressen, absolut inte för fotbollen, avslutar han.

Den 18 mars står Infantino för omval som Fifa-president.