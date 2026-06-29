Klart: Häcken lånar ut Nikola Zečević – igen

Nikola Zečević har varit utlånad från BK Häcken.

Nu kommer Göteborgsklubben med beskedet att han lånas ut igen.

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Nikola Zečević har under en period varit utlånad från BK Häcken till FK Železničar Pančevo och nu när det låneavtalet löper ut är det dags för ett nytt lån.

Nu står det klart att han lånas ut igen, men denna gången till FK Radnički Niš.

Det nya låneavtalet sträcker sig över nästa sommar.