Klart: Häcken lånar ut till Hoffenheim

Emilie Byrnak lämnar BK Häcken.

22-åringen lånas ut till tyska Hoffenheim.

– Jag ser fram emot möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Emilie Byrnak i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Emilie Byrnak anslöt till BK Häcken inför fjolårets säsong. Försvararen noterades för 20 matcher varav fem från start udner guldsäsongen 2025.

Nu meddelar Häcken att Byrnak lånas ut till Hoffenheim i Frauen Bundesliga. Låneavtalet sträcker sig över sex månader.

– Jag ser fram emot möjligheten att fortsätta utvecklas som spelare, säger Emilie Byrnak på Häckens hemsida.

Hoffenheim ligger fyra i Frauen Bundesliga.