Prenumerera

Logga in
Marius Lode. Foto: Bildbyrån

Klart: Häcken säljer mittbacken

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Tiden i Häcken är över.
Marius Lode, 33, säljs till norska Sarpsborg.

**Marius Lode (BK Häcken) under lagets resa till UEFA Conference League-matchen mot Shelbourne FC i Dublin den 1 oktober 2025.**
Marius Lode. Foto: Bildbyrån

Den norska mittbacken Marius Lode anslöt till BK Häcken från Bodö/Glimt inför säsongen 2024. Sedan dess har det blivit 82 matcher för klubben innan han lämnade på lån till australiensiska Brisbane Roar i vintras.

Nu lämnar 33-åringen Häcken på permanent basis. Under måndagen meddelar klubben att mittbacken säljs till norska Sarpsborg.

”Vi tackar Marius för alla minnen och önskar honom lycka till i sin nya klubb”, skriver Häcken i ett uttalande.

I Sarpsborg blir han lagkamrat med bland annat svenske Aimar Sher och Noa Williams, den tidigare Malmö FF-stjärnan Jo Inge Berget och Carljohan Eriksson, tidigare målvakt i Mjällby.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt