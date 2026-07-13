Klart: Häcken säljer mittbacken

Tiden i Häcken är över.

Marius Lode, 33, säljs till norska Sarpsborg.

Marius Lode. Foto: Bildbyrån

Den norska mittbacken Marius Lode anslöt till BK Häcken från Bodö/Glimt inför säsongen 2024. Sedan dess har det blivit 82 matcher för klubben innan han lämnade på lån till australiensiska Brisbane Roar i vintras.

Nu lämnar 33-åringen Häcken på permanent basis. Under måndagen meddelar klubben att mittbacken säljs till norska Sarpsborg.

”Vi tackar Marius för alla minnen och önskar honom lycka till i sin nya klubb”, skriver Häcken i ett uttalande.

I Sarpsborg blir han lagkamrat med bland annat svenske Aimar Sher och Noa Williams, den tidigare Malmö FF-stjärnan Jo Inge Berget och Carljohan Eriksson, tidigare målvakt i Mjällby.