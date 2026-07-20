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Christian Lundström, sportchef, Elena Sadiku, huvudtränaren, och Martin Ericsson, fotbollschef. Foto: Bildbyrån

Klart: Häcken värvar från Nottingham Forest

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Häcken har gjort klart med ett nyförvärv.
Det handlar om 23-åringa Joy Omewa som ansluter från Nottingham Forest.
– Jag vet att BK Häcken är en fantastisk klubb, säger hon.

Göteborg, den 1 maj 2026. Sportchefen Christian Lundström, huvudtränaren Elena Sadiku och fotbollschefen Martin Ericsson firar med pokalen efter finalen i UEFA Women's Europa Cup mellan Häcken och Hammarby.
Christian Lundström, sportchef, Elena Sadiku, huvudtränaren, och Martin Ericsson, fotbollschef. Foto: Bildbyrån

Den 23-åriga anfallaren Joy Omewa har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029 och ansluter till den damallsvenska tabellettan Häcken inför återstarten i helgen. Hon har bland annat meriter från spel med Nigerias damlandslag och är uttagen till truppen till de afrikanska mästerskapen som drar i gång om en vecka.

– Jag vet att BK Häcken är en fantastisk klubb som hjälper sina talanger att utvecklas. Jag känner att det här är rätt plats för mig, säger anfallaren i ett uttalande.

”Fysisk dominant spelare”

Omewa kommer senast från den engelska klassikerklubben Nottingham Forest som befinner sig i andraligan WSL 2. Hon har tidigare representerat klubbar som danska B93 och Fortuna Hjørring efter att hon lämnade Nigeria tidigt.

– Joy är en fysiskt dominant spelare med mycket power, men också en anfallare som är delaktig i spelet och en killer i boxen. Hennes instinkt för att göra mål är tydlig och hon söker alltid nästa läge, säger fotbollschefen Martin Ericsson.

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