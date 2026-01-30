Klart: Häcken värvar från Rosengård

Halimatu Ayinde, 30, är klar för BK Häcken.

Mittfältaren kommer senast från FC Rosengård.

– Det känns som att det här är rätt ställe för mig att fortsätta utvecklas men också tävla och vinna fler titlar med laget, säger Ayinde via klubbens uttalande.

Foto. Bildbyrån

Halimatu Ayinde har lämnat FC Rosengård efter den tuffa säsongen. Nu byter hon bottenstrid mot en förmodad toppstrid. Mittfältaren är klar för regerande mästarna BK Häcken.

– Jag är en glad person som jobbar hårt. När jag är på planen vill jag alltid ge mitt bästa och bidra med ledarskap. Jag är inte heller en spelare som är lätt att förutse, utan jag har mycket i mitt spel, säger hon och fortsätter:

– Det känns som att det här är rätt ställe för mig att fortsätta utvecklas men också tävla och vinna fler titlar med laget.

Ayinde kommer in i laget med stor rutin från både damallsvenskan och det nigerianska landslaget.

– Det är en spelare med stor erfarenhet som ansluter till oss nu, säger fotbollschef Martin Ericsson och fortsätter:

– Hali är meriterad och vet vad som krävs för att spela på högsta nivå och nå framgång. Det är en snabb spelare som är trygg med bollen, värvad som en sexa men som också kan spela i försvarslinjen. Vi önskar henne varmt välkommen till Bollklubben.

BK Häcken saknar Elin Rubensson (gravid), Anna Anvegård (opererat knä) och Jòhanna Fossdalsá Sörensen (korsbandsskada) på mittfältet. Ayindes kontrakt sträcker sig över säsongen 2026.