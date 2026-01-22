Klart: Häcken värvar Hellwig från Jitex

BK Häcken har gjort klart med en ny burväktare.

Detta i form av Disa Hellwig från Jitex.

– Det är en reaktionssnabb och modig målvakt, säger sportchef Christian Lundström i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under vintern stod det klart att BK Häcken släppte Jennifer Falk på lån till Liverpool.

Nu har man gjort klart med en ersättare. Detta i form av 23-åriga Disa Hellwig som värvas från Jitex i elitettan.

– Jag debuterade 2023 i damallsvenskan. Vi tog ett SM-guld under åren, och den tiden har givit mig en vinnarmentalitet, säger den förre Rosengård-målvkakten Hellwig i ett uttalande.

Christian Lundström, sportchef dam i BK Häcken:

– Vi har följt Disa under hennes år i Jitex och när Jennifer Falk gick på lån var det ett bra läge att ta in henne under 2026. Det är en reaktionssnabb och modig målvakt som vi tror kommer att utvecklas i vår miljö, säger han i ett uttalande.

Med Göteborgsklubben har Disa Hellwig skrivit på ett avtal som sträcker sig över ett år.