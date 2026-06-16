Klart: Häcken värvar norsk mittfältare

I förra veckan sålde BK Häcken Silas Andersen till Sporting.

Nu har Göteborgslaget presenterat en ersättare.

Simen Hestnes, Norge, ansluter på fri transfer.

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BK Häcken sålde nyligen 22-årige Silas Andersen i vad som kallades för en rekordaffär. En vecka senare, under tisdagen, presenterar klubben ett nyförvärv. Den 30-årige norrmannen Simen Hestnes ansluter på fri transfer från KFUM Oslo.



Hestnes beskrivs av Häckens fotbollschef som en ”allround mittfältare” med ett fint poängfacit med 55 poäng på 186 matcher i den norska fotbollen.



– Han är en allround mittfältare med stor arbetskapacitet som gillar såväl att skydda egen box som att skapa chanser i offensiven. En van ledare som vi tror kommer att bidra på ett bra sätt både på och utanför planen, säger Martin Ericson på klubbens hemsida.





”Verkligen inspirerande”

Hestnes själv ser fram emot att spela allsvensk fotboll – en liga han själv beskriver som mer offensiv än den norska.



– Det känns verkligen inspirerande och motiverande att få uppleva en ny miljö och en ny utmaning. Min bild av BK Häcken och Allsvenskan generellt är att det spelas en mer offensiv och öppen fotboll, vilket jag tror passar min spelstil, säger mittfältaren.



BK Häcken ligger två i Allsvenskan med 20 poäng på tio matcher.

Reporter: Arvid Larsson