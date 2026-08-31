Klart: Hammarby lånar från Brighton

Hammarby värvar förstärkning till försvaret.

Den engelska försvararen Jess Pegram lånas in från Brighton & Hove Albion.

– Jag ser verkligen fram emot att få spela här, säger hon.

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Hammarby jagar allt jämnt BK Häcken i toppen av allsvenskan. Nu har Stockholmsklubben förstärkt i de bakre leden.

Jess Pegram ansluter på lån från Brighton & Hove Albion. 19-åringens avtal sträcker sig till nästa sommar.

– Hammarby flyttar bollen snabbt och spelar väldigt bra fotboll. Det är ganska liknande sättet som Brighton vill spela på, ett bolltryggt och passningsorienterat lag. Jag ser verkligen fram emot att få spela här, säger Pegram i ett uttalande på klubbens hemsida.

Lånet kan övergå i till en permanent övergång under mittbackens tid i klubben, menar Hammarbys tekniske chef Adrian von Heijne.

– Initialt är övergången ett lån, men under låneperioden ska alla tre parter värdera om det finns förutsättningar för en längre framtid för Jess i Bajen, säger han.