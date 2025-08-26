Jonathan Karlsson lämnar Hammarby temporärt.

Bajen meddelar nu att han lånas ut till Västerås SK.

Lånet sträcker sig säsongen ut.

Hammarby plockade in Jonathan Karlsson från Sandvikens IF inför årets säsong, men i Bajen har speltiden blivit knapp.

Nu står det klart att han lämnar Hammarby temporärt och går på lån till Västerås SK.

– Vi har i dialog med Jonathan kommit fram till att detta blir den bästa lösningen. Vi har en stor tro på Jonathan men konkurrensen är som bekant tuff i vår trupp. På det här sättet säkerställer vi att han får speltid, och vi kommer följa Jonathan nära under hösten i Västerås och är övertygade att han kommer att ta steg i sin utveckling tills han återvänder till oss efter säsongen, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

