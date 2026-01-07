Klart: Hammarby värvar 18-årige Sourou Koné

Hammarby plockar en ny talang från ASEC Mimosas.

Denna onsdagskväll meddelar man att Sourou Koné är klar för klubben.

Mittfältaren har skrivit på ett femårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF har genom åren plockat flera spännande namn från ASEC Mimosas, bland annat sådana som Bazoumana Touré och Elohim Kaboré.

Nu har Bajen gjort ännu en värvning från den afrikanska klubben.

Denna onsdagskväll meddelar Hammarby att Sourou Koné ansluter till klubben.

– Vi har följt Sourou under en längre tid och i olika miljöer. Han har bland annat varit på besök på Årsta tidigare. Det känns fantastiskt skönt att han nu är här på ett långt avtal och vi har en väldigt stor tro på honom och hans potential. Sourou är en central mittfältare med en stor arbetskapacitet och en intensitet i sitt spel som är imponerande. Han kommer att träna fullt ut med A-laget under försäsongen och sedan utvärderar vi bästa utvecklingsmiljön för honom, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

18-åringen har skrivit på ett femårskontrakt med Hammarby.