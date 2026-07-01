Xabi Alonso och Chelsea rustar.

Marco Palestra, 21, är klar och ansluter inför nästa säsong.

Prislappen uppges landa på omkring 55 miljoner euro.

Palestra. Foto: Alamy

Den 21-åriga italienaren Marco Palestra byter Italien och Atalanta mot England och Chelsea. Ytterspringaren har kritat på ett kontrakt med London-klubben som sträcker sig över 2033 och ansluter inför nästa Premier League-säsong.

Det blir den nya tränaren Xabi Alonsos första värvning som Chelsea-coach.

– Jag är väldigt exalterad över att komma igång. Jag har känt energin ända sedan första dagen Chelsea visade sitt intresse för mig. Jag längtar efter att få sätta i gång, träffa supportrarna, mina lagkamrater och tränaren, säger Palestra i ett uttalande.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar prislappen på 55 miljoner euro vilket motsvarar omkring 610 miljoner kronor.