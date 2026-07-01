Klart: Han blir Alonsos första Chelsea-värvning
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Xabi Alonso och Chelsea rustar.
Marco Palestra, 21, är klar och ansluter inför nästa säsong.
Prislappen uppges landa på omkring 55 miljoner euro.
Den 21-åriga italienaren Marco Palestra byter Italien och Atalanta mot England och Chelsea. Ytterspringaren har kritat på ett kontrakt med London-klubben som sträcker sig över 2033 och ansluter inför nästa Premier League-säsong.
Det blir den nya tränaren Xabi Alonsos första värvning som Chelsea-coach.
– Jag är väldigt exalterad över att komma igång. Jag har känt energin ända sedan första dagen Chelsea visade sitt intresse för mig. Jag längtar efter att få sätta i gång, träffa supportrarna, mina lagkamrater och tränaren, säger Palestra i ett uttalande.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar prislappen på 55 miljoner euro vilket motsvarar omkring 610 miljoner kronor.
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