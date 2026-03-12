Klart: Han tar över efter Jimmy Thelin

Jimmy Thelin har lämnat Aberdeen.

Nu tar Stephen Robinson över som huvudtränare i den skotska klubben.

Foto: Alamy

Aberdeen sparkade den svenske huvudtränaren Jimmy Thelin i januari. Detta efter att klubben haft en tung start på säsongen.

Nu meddelar Aberdeen att Stephen Robinson blir Thelins ersättare. Robinson kritar på ett kontrakt till sommaren 2029.

– När den här möjligheten dök upp fanns det inget sätt att jag kunde tacka nej till den. Aberdeen har en fantastisk historia och det råder ingen tvekan om att det är en enorm klubb, säger Robinson på Aberdeens hemsida.

Nordirländaren kommer senast från St. Mirren och har tidigare tränat klubbar som Morecambe, Motherwell och Oldham.