Klart: Harry Winks går till Serie A

Harry Winks byter League One mot Serie A.

Engelsmannen har presenterats av Cagliari.

Kontraktet stäcker sig till 2028.

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Harry Winks hade en tung säsong i fjol när Leicester City åkte ur Championship. Mittfältaren kommer dock inte spela i League One nästa säsong. Istället fortsätter karriären på Sardinien.

Cagliari, som slutade på en fjortonde plats i Serie A förra säsongen, har nu presenterat Winks som sitt nästa nyförvärv. Engelsmannen har kritat på ett avtal till sommaren 2028.

Harry Winks har tidigare erfarenhet från den italienska fotbollen efter att ha representerat Sampdoria säsongen 2022/23.

Han är främst ihågkommen för sina många säsonger i Tottenham Hotspur, där det blev totalt 203 tävlingsmatcher. Mittfältaren har även spelat tio landskamper för England.