Klart: Hayes lämnar Trelleborg efter degraderingen

Kristian Haynes, 45, lämnar Trelleborgs FF.

Det meddelar klubben under tisdagen.

– Klubben har blivit en stor del av min identitet, säger han via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Kristian Haynes har varit i Trelleborgs FF i cirka 20 år och har haft flera olika roller. Nu står det klart att han lämnar klubben efter degraderingen.

– I nästan 20 år har jag varit verksam i Trelleborgs FF, och klubben har blivit en stor del av min identitet. TFF kommer alltid att vara en viktig del av mitt liv. Jag är oerhört tacksam för den ömsesidiga kärlek vi har haft tillsammans, säger han i ett uttalande.

Under denna säsongen fick Hayes hoppa in som huvudtränare men åkte ur superettan. Hayes är även noterad för 386 matcher för Trelleborg.

– Man måste verkligen säga att Kristian är synonym med Trelleborgs FF. Först som spelare och i slutskedet av den karriären en viktig kraft i vårt sociala arbete, och därefter som ledare under flera år, både inom herrlaget och akademin, säger avgående klubbdirektören Mattias Kronvall i ett uttalande.

Kronvall delger att han har varit uppskattad i klubben.

– Genom sitt sätt och sin personlighet har han varit mycket uppskattad av otroligt många, och han har alltid burit TFF:s klubbmärke med stolthet. Jag vill, å föreningens vägnar, rikta ett stort tack till Kristian för allt han har gjort för föreningen genom åren och samtidigt önska honom stort lycka till i de kommande uppdrag han tar sig.