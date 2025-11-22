Klart: HBK säkrar upp mittbacksduo

Halmstads BK skriver kontrakt med två mittbackar.

Talangen Hjalmar Åberg, 19, och estländske Erko Tõugjas, 22, är klara för Hallandsklubben.

Halmstads BK slutade på en elfteplats i allsvenskan 2025. Nu har de börjat värva inför nästa säsong och lägger fokus på defensiven.

Under lördagen skriver HBK kontrakt med mittbackarna Hjalmar Åberg och Erko Tõugjas. Åberg kommer från klubbens akademi men kritar nu på sitt första A-kontrakt.

Hjalmar Åberg. Foto: Bildbyrån

– Det känns otroligt kul, det är verkligen en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Jag ser enormt fram emot kommande säsong, säger han på klubbens hemsida.

Den estländske landslagsspelaren Erko Tõugjas ansluter från FC Flora Tallinn på ett kontrakt över 2029.

– Det är en snabb spelare som är bra på att ta fram boll, begåvad med en bra vänsterfot. Han har slagit straffarna i Flora och har vunnit ligan, så det finns en vinnarmentalitet som man inte ska underskatta, säger Halmstads klubbchef Jesper Westerberg.