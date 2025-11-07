Klart: Hedvig Lindahl tar över division 3-klubb

Hedvig Lindahl lade fotbollskorna på hyllan i fjol.

Nu blir hon tränaren för divison 3-klubben Håbo.

– Jag har blivit erbjuden en fantastisk möjlighet, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Hedvig Lindahl avslutade sin fotbollskarriär i maj i fjol. Nu fortsätter den förre landslagsmålvakten som huvudtränare i Håbo FF:s damlag som huserar i division 3. Svenskan tillträder efter årsskiftet.

– Jag har blivit erbjuden en fantastisk möjlighet att utforska mina egenskaper som huvudtränare i den här väletablerade föreningen. Det känns ärofyllt och spännande. Förhoppningsvis kan jag på samma sätt ge föreningen en god möjlighet att sätta strålkastarljuset på verksamheten, som den gamla landslagsspelare jag är, säger Lindahl i ett uttalande på klubbens hemsida.

Lindahl har erfarenhet som tränare då han varit assisterande i Västerås SK. Detta blir hennes första uppdrag som huvudtränare.

– Då huvudtränare är en ny roll för mig känner jag en mix av känslor. Inspiration blandat med en viss stress, vilket jag från min egen spelarkarriär lärt mig ger en bra grund för prestation. Fokus krävs för att kunna leverera. Förhoppningsvis kan jag bidra till att föreningen tar progressiva steg på vägen mot stora drömmar.

Lindahl har representerat klubbar som Chelsea, Wolfsburg, Atletico Madrid, Linköping, Kristianstads DFF och Djurgården. Hon har där till gjort 189 A-landskamper för Sverige.