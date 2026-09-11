Klart: HIF säkrar upp egen talang

Helsingborgs IF belönar Samely Bomboko.

Parterna är överens om ett A-lagskontrakt.

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Helsingborgs IF och Samely Bomboko skriver ett A-lagskontrakt.

19-åringen är fostrad i HIF och skriver nu ett avtal till och med säsongen 2027.

Bomboko gjorde sin debut för Helsingborg i januari i fjol och väntar nu på att få göra sin första match i superettan.

Högerbacken kommer samtidigt att vara tillgänglig för HIF:s P19-lag.