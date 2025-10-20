Malmös försvarare Nathalie Hoff Persson stannar i MFF.

Hon skriver kontrakt till 2028.

Det meddelar dem klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Nathalie Hoff Persson kom till Malmö FF inför säsongen 2024. I år har hon varit en bärande del av MFF.

De damallsvenska nykomlingarna ligger nu på en tredje plats i damallsvenskan och rustar för att kunna ta kliv nästa år.

– Nathalie har levererat fantastiskt för oss i år och är en viktig kugge i laget. Sedan hon kom till oss har hon hela tiden tagit steg i sin utveckling. Hon är en fin ambassadör för föreningen och en malmöit som verkligen brinner för laget och för Malmö FF. Vi är väldigt glada att ha henne här. Med det nya kontraktet kan vi tillsammans blicka framåt långsiktigt och det känns bra, säger Maxim Khalil, assisterande sportchef via klubbens uttalande.

”Att få spela tre år till är en ära”

Hoff Persson säger följande om att stanna i MFF.

– Det är kul att föreningen vill förlänga och kul att få det förtroendet. Det visar att de är nöjda med det jag gjort hittills, säger hon och fortsätter:

– Förhoppningsvis tar vi en Europaplats i år, att lyckas med det första året i OBOS Damallsvenskan hade varit otroligt. Nästa år ser jag fram emot att fortsätta vara med i toppen och slåss om guldet. Det är en otrolig resa att få vara med om, speciellt i en förening som Malmö FF som jag har följt hela livet. Att få spela här i tre år till är en ära.

Hoff Persson står noterad för 22 matcher och 2 mål och en assist i år.