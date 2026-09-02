Klart i natt: Hugo Larsson till Premier League

Hugo Larsson, 22, lämnar Eintracht Frankfurt.

Den svenske mittfältaren säljs till Fulham.

– En stor ära för mig, säger han i ett uttalande.

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Hugo Larsson har lämnat Eintracht Frankfurt efter att ha tillbringat tre år i klubben. Under transferfönstrets deadline day såldes svensken till Fulham i Premier League

Larsson ansluter till Londonklubben på ett låneavtal med köpoption. Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar övergången på runt 25 miljoner euro (cirka 278 miljoner kronor.

– Att komma hit, till Londons äldsta klubb, med all den historia som klubben har, är en stor ära för mig, säger Hugo Larsson i ett uttalande.

22-åringen noterades för tio mål och sju assist på 119 matcher i Eintracht Frankfurt.