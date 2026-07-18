Klart: Ibrahimovic återvänder inte till Milan

Maximilian Ibrahimovic blir kvar i Nederländerna. Men inte i Ajax.

18-åringen får chansen i AZ Alkmaars B-lag.

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Maximilian Ibrahimovic, son till den svenske ikonen Zlatan Ibrahimovic, anslöt till Ajax på lån från AC Milan under vintern. Sedan dess har han spelat i reservlaget, Jong Ajax, men vårsäsongen har kantats av skadeproblematik. Därmed utnyttjade Amsterdam-klubben inte den köpoption som var en del av avtalet.



Men trots det blir det ingen återkomst till Milan för Ibrahimovic. Åtminstone inte än. AZ Alkmaar meddelar nämligen att klubben ger 18-åringen chansen i sitt reservlag, AZ Jong, trots att han fortfarande dras med skadeproblematik.



– När han är redo igen kommer han att få möjlighet att fortsätta sin utveckling i klubbens andralag. AZ är övertygade om att han med tiden kan bli en värdefull spelare för klubben, skriver AZ Alkmaar på sin hemsida.



Ibrahimovic har ännu inte gjort A-lagsdebut för Milan, trots att han tillhört klubben sedan 2022.