Klart: IFK Norrköping värvar Petersen

IFK Norrköping värvar ny keeper.

Christoffer Petersen skriver ett kontrakt som löper säsongen ut.

– Det känns väldigt bra, säger han i ett uttalande.

Christoffer Petersen ansluter till IFK Norrköping. Den danske målvakten skriver ett kontrakt med Peking som sträcker sig fram till årsskiftet.

– Det känns väldigt bra, jag ser fram emot att få spela framför IFK-supportrarna, att lära känna mina nya lagkamrater och förhoppningsvis få uppleva fina stunder tillsammans på denna arena, säger Petersen på Pekings hemsida.

Norrköpings sportchef Magni Fannberg:

– Vi har under året brottats med skador i vår målvaktsuppsättning och behöver stå bättre rustade för eventuell frånvaro av spelare inför slutet av säsongen. Vilket blir svårare att hantera efter ikväll när övergångsfönstret stänger.

Petersen har tidigare representerat klubbar som Kolding, Næstved och Helsingør.