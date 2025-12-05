Klart: Iglicar förlänger med Oddevold

Oscar Iglicar stannar i Oddevold.

Anfallaren förlänger med superettanklubben.

Foto: Bildbyrån

IK Oddeovold slutade på en fjärdeplats i superettan 2025. Nu meddelar klubben att de förlänger med en spelare.

Det är anfallaren Oscar Iglicar som skriver nytt kontrakt med klubben. Det nya avtalet sträcker sig över 2026.

– Jag trivs väldigt bra här och känner att jag har mer att tillföra. Det är inspirerande att spela på den här nivån och möta bra motstånd och jag ser fram emot fortsättningen med Oddevold.

Oddevolds manager Rikard Nilsson:

– Oscar är en kulturbärare som betyder mer än spelaren Oscar. Vi är glada att han är med vidare och vill hjälpa klubben att ta nästa steg.

Iglicar gjorde två mål och en assist på 24 framträdanden den gångna säsongen.