Klart: IK Brage säkrar upp duo

IK Brage säkrar upp Malte Persson och Pontus Jonsson.

Duon har båda förlängt med Borlängeklubben.

Foto: Bildbyrån

IK Brage meddelar denna onsdagskväll att man är överens med Pontus Jonsson om ett nytt avtal.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2027.

– Det känns jättebra. Brage är den klubb jag vill representera, och när Ola berättade att han ville förlänga så fanns det inget att fundera över. Brage som klubb ligger mig otroligt varmt om hjärtat och jag vill vara här, säger han via klubbens hemsida.

Även Malte Persson säkras upp av Borlängeklubben.

Persson som hade kontrakt över 2025 hade i det avtalet ett optionsår och detta optionsår har nu aktiverats.

– Vi har haft en del samtal om vad som krävs och vad förväntningarna är och precis som Pontus så är Malte viktig för oss. Han är en duktig fotbollsspelare, men han är också jäkligt viktig i vardagen. Han sätter en bra standard på allt och är grymt viktig för vårt fotbollslag, säger sportchef Ola Lundin till Borlänge Tidning.