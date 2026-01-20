Klart: IK Brage värvar Hammarby-talang

IK Brage fyller på truppen med ett ungt och spännande namn.

Noel Sigurdsson, 17, är klar för Borlängeklubben.

– Det är en ung spelare som vi ska skynda långsamt med, utveckla över tid, säger sportchef Ola Lundin via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

IK Brage förstärker truppen med ett spännande namn denna tisdag.

Borlängeklubben meddelar nu att man plockar in Noel Sigurdsson, som senast kommer från Hammarbys akademi.

– Noel är en mittback som Robin (Laszlo, chefsscout) såg under året, först i HTFF och sedan i Hammarby U17, och fastnade tidigt för hans egenskaper, säger sportchef Ola Lundin och fortsätter:

– Han är vänsterfotad, snabb, har bra speluppfattning och gillar att försvara. Det är en ung spelare som vi ska skynda långsamt med, utveckla över tid, och det ska bli väldigt spännande att följa Noel hos oss i Brage.

17-åringen förklarar att han är taggad på att ta steget upp på seniornivå.

– Jag ser fram emot att få spela på seniornivå, möta tuffare motstånd och fortsätta utvecklas varje dag i en ny miljö, säger han.