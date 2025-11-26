Klart: IK Oddevold förlänger med Tornblad

Han har spelat i klubben sedan 2023.

Nu blir Linus Tornblad kvar i IK Oddevold ett år till.

– Det är väldigt roligt att vi är överens, säger 32-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Linus Tornblad, 32, skrev på för IK Oddevold. Sedan dess har ytterspringaren varit med på klubbens resa från division ett till superettan – där man i år knep en fjärdeplats.

Hur Tornblads framtid skulle bli har fram tills idag inte stått klart, då han satt på utgående avtal. Nu kommunicerar dock klubben att man har valt att förlänga med 32-åringen, över säsongen 2026.

– Det här känns jättebra och har varit mitt mål. Jag och klubben har haft samtal hela året och det är väldigt roligt att vi är överens och får spela vidare tillsammans nästa år, säger Tornblad i ett uttalande och fortsätter:

– Efter ett bra 2025 både för laget och för mig personligen är det nu dags att ta ytterligare ett steg och etablera oss som ett elitlag på riktigt och visa att vi förtjänar att vara här.

IK Oddevolds manager, Rikard Nilsson:

– Att Linus väljer att förlänga känns tryggt. Med sin arbetskapacitet och hårda arbete är han en lagspelare som sällan får rubriker men är guld värd för alla tränare, säger han.

Utöver Oddevold har Tornblad spelat för klubbar som Gais, Örgryte IS, Ljungskile SK, Åtvidabergs FF och Norrby IF.