Klart: IK Sirius lånar ut Victor Ekström

Victor Ekström lämnar IK Sirius temporärt.

Det blir spel i norska Mjøndalen IF resten av säsongen.

– Det blir en bra möjlighet för honom att samla på sig matcherfarenhet och vara mer redo när vi startar upp säsongen 2026, Jonathan Ederström, chef herrlaget via klubbens hemsida.

IK Sirius plockade in Victor Ekström från Täby FK förra säsongen.

Under vårsäsongen var den unge ytterbacken utlånad till Gefle IF och nu står det klart att flyttlasset går utomlands.

Ekström lånas ut till norska Mjøndalen IF, som återfinns i den norska andradivisionen.

– Victor har haft en fin utveckling under året och kontinuerligt tagit stora kliv i träning. Samtidigt har han haft svårt att få speltid och därför kändes det som en väldigt bra lösning när Mjøndalen hörde av sig om ett lån säsongen ut. Det blir en bra möjlighet för honom att samla på sig matcherfarenhet och vara mer redo när vi startar upp säsongen 2026, säger Jonathan Ederström, via Sirius hemsida.

