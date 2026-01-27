Klart: Ikonens son skriver på för Real Madrid

Den förre stjärnan Marcelo gjorde över 500 matcher för Real Madrid.

Nu har hans son, Enzo Alves, skrivit proffskontrakt med klubben.

Foto: Alamy

Real Madrids tidigare stjärna Marcelo lade skorna på hyllan i fjol. Brassen gjorde totalt 546 matcher i Real Madrid och nu går hans son i samma fotspår.

Enzo Alves, 16, skriver på ett A-kontrakt med ”Los Blancos”. Till skillnad från sin far spelar Alves som anfallare och representerar det spanska landslaget.