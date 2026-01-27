Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Ikonens son skriver på för Real Madrid

Nilo Ek
Webbredaktör
Den förre stjärnan Marcelo gjorde över 500 matcher för Real Madrid.
Nu har hans son, Enzo Alves, skrivit proffskontrakt med klubben.

Foto: Alamy

Real Madrids tidigare stjärna Marcelo lade skorna på hyllan i fjol. Brassen gjorde totalt 546 matcher i Real Madrid och nu går hans son i samma fotspår.

Enzo Alves, 16, skriver på ett A-kontrakt med ”Los Blancos”. Till skillnad från sin far spelar Alves som anfallare och representerar det spanska landslaget.

