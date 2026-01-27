Klart: Ikonens son skriver på för Real Madrid
Den förre stjärnan Marcelo gjorde över 500 matcher för Real Madrid.
Nu har hans son, Enzo Alves, skrivit proffskontrakt med klubben.
Real Madrids tidigare stjärna Marcelo lade skorna på hyllan i fjol. Brassen gjorde totalt 546 matcher i Real Madrid och nu går hans son i samma fotspår.
Enzo Alves, 16, skriver på ett A-kontrakt med ”Los Blancos”. Till skillnad från sin far spelar Alves som anfallare och representerar det spanska landslaget.
🚨⚪️ Marcelo’s son Enzo Alves signed today his first pro contract at Real Madrid.
Seen as huge talent for the future, Enzo will be part of Real Madrid long term project. pic.twitter.com/yUvfXFuRKU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
