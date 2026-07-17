Klart: Imad Khalili till Helsingborg

Imad Khalili återvänder till Helsingborgs IF.

Denna gången som assisterande tränare till Stevie Grieve.

– Jag ser mest framemot att jobba för HIF, inte bara i HIF utan för HIF, kunna hjälpa till och ha ett ansvar här, säger Khalili via klubbens uttalande.

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Imad Khalili återvänder till Helsingsborgs IF men denna gången i ledarstaben. Han är assisternade tränare i laget från och med idag.

– Jag ser mest framemot att jobba för HIF, inte bara i HIF utan för HIF, kunna hjälpa till och ha ett ansvar här. Jag har arbetat med internationella tränare innan så det ska bli kul att jobba med Stevie. Vi har också ett väldigt ungt lag så det ska bli roligt att hjälpa spelarna, säger Khalili via klubbens uttalande.

Han har erfarenhet av samma roll i Hammarby IF och Al Wasl. Han har även huvudtränare för HTFF på meritlistan. Nu är han klar som assisterande tränare till Stevie Grieve.

– Imad var från början en väldigt intressant profil sett till tidigare erfarenheter samt att han känner till både staden och föreningen. Efter väldigt positiva diskussioner och möten kände vi att han skulle kunna vara med och hjälpa oss att ta nästa steg, säger herrlagets manager Stevie Grieve.