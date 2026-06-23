Klart: Iñaki Peña klar för Panathinaikos

Iñaki Peña lämnar FC Barcelona.

Målvakten är klar för Panathinaikos.

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Iñaki Peña lämnar FC Barcelona.

27-åringen spenderade förra säsongen på lån hos La Liga-rivalen Elche. Nu är det klart att Iñaki Peña lämnar Katalonien permanent. Hans nästa klubb blir grekiska Panathinaikos.

”FC Barcelona vill offentligt tacka Iñaki Peña för hans engagemang, professionalism och dedikation under sin tid i Blaugrana och önskar honom all lycka i nästa steg av sin professionella karriär”, skriver klubben i ett uttalande.

Under sin tid i Barcelona har Peña främst agerat andrakeeper.