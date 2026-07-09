Klart: Inter värvar från ligakonkurrent

Ivan Provedel lämnar Lazio efter fyra säsonger.

Målvaktens karriär fortsätter i Inter.

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Ivan Provedel har varit förstemålvakt för Lazio sedan 2022. Nu har målvakten kritat på för ligakonkurrenten Inter. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.

Att skriva på för Inter är speciellt just för Provedel, som varit supporter till klubben sedan barnsben.

– Jag började hålla på Inter och ville bli målvakt efter att ha sett Francesco Toldo spela. Därför betyder han väldigt mycket för mig, säger han till klubbens hemsida.

Som det ser ut nu kommer 32-åringen konkurrera med spanjoren Josep Martínez om platsen i målet, detta efter att den tidigare förstekeepern Yann Sommer lämnat klubben under sommaren.

Inter går in i nästa säsong som regerande mästare. Milanoklubben har vunnit två ligatitlar under de tre senaste åren, samt varit i två Champions League-finaler.