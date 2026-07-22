Klart: Ipswich Town värvar marockansk VM-back

Issa Diop byter klubb i Premier League.

Försvararen kar skrivit på för nykomlingen Ipswich Town.

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Ipswich Town kommer få en dos VM-rutin i backlinjen. Klubben meddelar att man värvat Issa Diop från ligakonkurrenten Fulham. 29-åringen har kritat på ett avtal till 2030.

Mittbacken har även representerat West Ham United i Premier League. Det blev 121 matcher i östra London innan flytten gick till Fulham i andra sidan av den engelska huvudstaden. Där noterades Diop för 96 framträdanden.

Issa Diop, som har en mamma från Marocko, debuterade för det marockanska landslaget så sent som i våras , efter att tidigare ha tryckt vilja att spela för födelselandet Frankrike.

Det blev fem matcher i VM för mittbacken när Marocko tog sig till kvartsfinal.