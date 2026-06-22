Klart: Isak Dahlqvist klar för Tromsø

Isak Dahlqvist har en ny klubb.

Den tidigare Öis-spelaren är klar för Tromsø.

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Isak Dahlqvist lämnade Örgryte för österrikiska Blau-Weiss Linz inför årets säsong. Men efter bara ett halvår i klubben står det klart att mittfältaren byter land igen.

23-åringen har skrivit på för norska Tromsø, där kontraktet sträcker sig till och med 2029.

Under sin tid i Blau-Weiss Linz noterades Dahlqvist för tolv framträdanden i den österrikiska högstaligan. På dessa matcher stod han för ett mål och en assist.

Tromsø är tvåa i den norska Eliteserien och är på väg mot kvalspel till Champions League senare i sommar.