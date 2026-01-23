Klart: Isak Ellbring klar för Trelleborg

Isak Ellbring, 21, har skrivit på för Trelleborg.

21-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Isak Ellbring lämnar Jönköping Södra för spel i Trelleborgs FF. 21-åringen skriver på ett tvåårskontrakt med klubben.

– Det blir något nytt att flytta söderut, men känslan är väldigt bra. Jag ser fram emot att spela på Vångavallen och förhoppningsvis kan vi skapa många positiva minnen tillsammans, säger Isak Ellbring via klubbens uttalande.

– Jag har två säsonger bakom mig i Ettan Södra och tar med mig en hel del erfarenhet in i årets säsong utifrån det. Det är en tuff serie där man inte kan ta något för givet och där man behöver vara påkopplad i varje match.

Andreas Granqvist, huvudtränare säger följande:

– Isak är en spännande spelare som jag har följt under mina år i Ettan, samtidigt som jag hade med honom i Morgondagens stjärnor 2024. Han har sina spetskvaliteter i det offensiva spelet, och det är något jag vill fortsätta utveckla. Jag är övertygad om att det är en spelare som kan göra ännu fler poäng än han hittills har gjort i Ettan.