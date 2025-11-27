Klart: Ivan Kricak lämnar Öster – ”Hoppas att ni minns mig”

Östers lagkapten nästa säsong kommer inte att vara Ivan Kricak.

Detta då det står klart att han lämnar klubben då hans avtal löper ut.

”Det viktigaste för mig har alltid varit att ge mitt absolut allt och spela med passion”, säger mittbacken i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med 67 matcher över två säsonger kommer Östers IF:s lagkapten Ivan Kricak att lämna Växjö-klubben.

Under torsdagen meddelar nämligen den nyligen degraderade allsvenska klubben att mittbacken tackar för sig i klubben då hans avtal löper ut.

– Ivan har varit lagkapten och en viktig spelare för oss men nu har vi kommit till ett läge där vi väljer att gå skilda vägar. Jag tackar honom för hans insatser i Öster och önskar honom lycka till framöver, säger sportchefen Ola Larsson i ett uttalande.

Ivan Kricak själv:

”Jag vill uttrycka djup tacksamhet för dessa 2,5 år tillsammans med er. Sedan dagen jag kom har ni accepterat mig som en av er. Vi har delat många fina minnen och också tuffa minnen som vi alla kan lära från”.

”Kommer alltid att ha Öster och Växjö nära våra hjärtan”

”Jag vill tacka alla i och runt klubben, tränarna, mina lagkamrater och framför allt supportrarna. Tack för ert oändliga stöd. Utan er kan ingenting åstadkommas och med er är allt möjligt.”

”Det viktigaste för mig har alltid varit att ge mitt absolut allt och spela med passion. Jag hoppas att ni minns mig för det. Jag och min familj kommer alltid att ha Öster och Växjö nära våra hjärtan.”

Nästa år spelar Östers IF i superettan då man slutade på en 15:e-plats i allsvenskan.