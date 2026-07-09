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Klart: Jack Lahne lämnar Austria Lustenau

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Parterna är överens.
Jack Lahne lämnar österrikiska Austria Lustenau.

2025 lämnade Jack Lahne Egersund i Norge för Austria Lustenau i Österrike. Nu har 26-åringen gjort sitt i den österrikiska klubben. Parterna är överens om att gå skilda vägar.

Lahne gjorde totalt 12 mål på 43 matcher i Austria Lustenau.

Anfallaren har tidigare spelat för flertalet klubbar. Han har bland annat representerat Amiens, BP, Häcken, AIK, Örebro och Botev Plovdiv.

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