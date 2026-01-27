Klart: Jake Larsson tillbaka i superettan – klar för ny klubb

Jake Larsson återvänder till Sverige och superettan.

Yttern är klar för Nordic United.

– Jag ser fram emot att bara komma igång igen. Få spela igen, säger han till NA.

Foto: Bildbyrån

Jake Larsson har varit klubblös sedan förra våren då han lämnade FK Žalgiris Vilnius.

Yttern tränade med sin gamla klubb Örebro SK, men det blev ingen flytt dit. Nu står det dock klart att han är tillbaka i superettan. Han är nämligen klar för Nordic United.

– Det känns skitbra. Jag var där och kände på det torsdag och fredag. En fin grupp, många duktiga spelare. Det är en familjär klubb vilket känns bra. Att man går ihop och gör det tillsammans, säger han till NA.

Nordic United är nykomlingar i superettan inför den här säsongen.