Foto: Bildbyrån

Klart: James Kirby klar för ny klubb

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
James Kirby lämnade Östersunds FK i slutet av 2025.
Nu har anfallaren gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter maltesiska Marsaxlokk FC.

Foto: Bildbyrån

I mitten av november ifjol meddelade Östersunds FK att James Kirby lämnar klubben.
Sedan dess har det varit rätt tyst kring anfallaren, men nu har han gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i maltesiska Marsaxlokk FC.
Detta har klubben meddelat via sina officiella kanaler.

