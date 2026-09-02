Klart: Jamie Roche till belgisk klubb

Jamie Roche lämnar Lausanne Sport.

25-åringen är klar för belgiska KV Kortijk.

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Jamie Roche flyttar till Belgien. Den tidigare Sirius-spelaren lämnar Lausanne Sport efter tre år och har nu presenterats av KV Kortrijk.

Kontraktet är skrivet till 2029.

– Jamie är en spelare med en särskilt intressant profil, som vi har följt länge. Han besitter goda tekniska egenskaper, har stor spelinsikt och bidrar med den intensitet som krävs. Vi tror att han fortfarande kan göra stora framsteg inom vår trupp och är därför glada att han har valt KV Kortrijk, säger sportchefen Nils Vanneste.

Roche noterades för 116 matcher i Lausanne.