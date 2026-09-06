Klart: Jamie Vardy återvänder till England

Championship har blivit en profil starkare.

Burnley meddelar att Jamie Vardy skrivit på för klubben.

Kontraktet spräcker sig över hela säsongen.

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Jamie Vardy är tillbaka på engelsk mark efter ett år i italienska Cremonese. Den numera 39-åriga anfallaren har anslutit till Championship-klubben Burnley.

Kontraktet sträcker sig över resten av säsongen. Han blir därmed lagkamrat med svenskduon Hjalmar Ekdal och Anel Ahmedhodzic.

– Den här klubben har en gedigen fotbollshistoria och passionerade supportrar som förtjänar ett lag som representerar dem och deras stad. Jag kan knappt vänta på att få komma ut på planen och hjälpa laget att utvecklas i rätt riktning, säger anfallaren till klubbens hemsida.

Jamie Vardy slog igenom med dunder och brak i samband med Leicester Citys minst sagt oväntade ligaseger säsongen 2015/16. Totalt blev det 200 mål på 500 tävlingsmatcher för klubben.

Succén i Leicester gjorde att Vardy fick en plats i det engelska landslaget, där det blev sammanlagt 26 landskamper.