Klart: Jasmin Mannelqvist lämnar Umeå IK

Jasmin Mannelqvist, 25, lämnar Umeå IK.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Jasmin Mannelqvist anslöt till Umeå IK inför föregående säsong. 2025 står hon noterad för en match i Svenska cupen.

Nu kommer beskedet att den 25-åriga målvakten lämnar klubben.

– Tack till lagkamrater, supportrar och alla runt klubben för gemenskapen och stödet under min tid här. Även om min roll och speltid inte blev som jag önskat har tiden varit lärorik. Jag tar med mig många fina minnen och önskar klubben lycka till framöver, säger Mannelqvist via klubbens uttalande.