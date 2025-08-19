Klart: Jérôme Boateng lämnar – fri på marknaden

Jérôme Boateng är fri på marknaden.

Den förre världsstjärnan lämnar österrikiska LASK Linz.

– Jag vill tacka LASK för deras förtroende och den tid vi tillbringade tillsammans här i Linz, säger han via klubbens hemsida.

Jérôme Boateng, med bland annat långt förflutet i Bayern München, valde förra sommaren att skriva på för österrikiska LASK Linz.

Nu ett år senare så står det klart att han lämnar klubben.

– Jag vill tacka LASK för deras förtroende och den tid vi tillbringade tillsammans här i Linz. Det var en berikande upplevelse att återigen arbeta i en ny miljö, säger han via klubbens hemsida.

Vad som väntar härnäst för mittbacken är inte officiellt, men han medger att han kommer att meddela en ny utmaning snart.

– Nu är tiden inne för mig att påbörja ett nytt kapitel. Jag kommer snart att meddela vilka nya utmaningar – både sportsliga och personliga – som väntar mig i framtiden. Jag önskar LASK all lycka och mycket framgång i framtiden.

Totalt blev det 14 framträdanden för mittbacken i den österrikiska klubben.