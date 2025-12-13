Klart: Joel Hjalmar lämnar BK Häcken

Joel Hjalmar lämnar BK Häcken för Norrby IF.

20-åringen har skrivit ett treårskontrakt med Boråsklubben.

Foto: Bildbyrån

Den gångna säsongen var BK Häckens Joel Hjalmar, 20, utlånad till Norrby IF i Ettan Södra. I kvalet mot Utsiktens BK säkrade Norrby en plats i superettan 2026. Nu står det klart att Hjalmar följer med Boråsklubben upp.

Mittfältaren har skrivit ett nytt treårskontrakt med Norrby.

“Klubben är väldigt glad över att fortsätta resan tillsammans med Joel, som är en viktig del i lagbygget och vår framtida utveckling”, skriver Norrby.

Hjalmar noterades för tre mål och tre assist på 28 matcher i Ettan Södra.



