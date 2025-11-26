Klart: Johanna Renmark klar för Djurgården

Johanna Renmark lämnade SK Brann efter säsongen.

Nu står det klart att U23-landslagsspelaren är klar för Djurgården.

Foto: Bildbyrån

Johanna Renmark har spelat några år i SK Brann i Norge och har vunnit flera titlar. Efter att säsongen var klar och laget hade firat seriesegern lämnade hon klubben.

Nu är 22-åringen klar för Djurgården.

– Det känns jättebra att vara här i Djurgården, det var helt rätt steg för mig att ta. Jag tror att jag kommer att kunna tillföra mycket, så det kan nog vara ett bra steg för bådas del, resonerar Johanna som har samlat på sig goda intryck inför ankomsten.

– Jag har fått en bra bild av Djurgården. Det är en väldigt stor förening och vi har samma målsättningar, så det kan inte bli bättre. Sedan har ju laget gjort det väldigt bra i år också i Damallsvenskan, säger Renmark via klubbens uttalande.

Sportchef Jean Balawo är nöjd med Renmark.

– Johanna Renmark är en spelare som vi har följt väldigt länge och som fanns på radarn under hennes tid i IK Uppsala, innan hon gick till Norge. Nu får vi möjlighet att välkomna henne till Djurgården och det ska bli spännande att följa hennes framfart, säger sportchefen via uttalandet.

Johann Renmark skriver ett 2.5 års kontrakt.