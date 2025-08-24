Klart: Johansson till J-Södra

Mattias Johansson återvänder till Sverige.

Försvararen är klar för Jönköpings Södra.

– Det är kul att vara här, säger Jönköpingssonen i ett uttalande.

Mattias Johanssons senaste klubbadress var grekiska Niki Volou. Sedan kontraktet med klubben löpt ut tidigare i år har Johansson varit kontraktslös.

Nu har 33-åringen presenterats av Ettan-klubben Jönköpings Södra. Kontraktet sträcker sig över säsongen.

– Det är kul att vara här. Jag är ju från Jönköping och har familj och vänner här. Jag har kompisar som är fans till J-Södra och som står i klacken, säger han i ett uttalande.

– Jag har varit med och tränat här i några veckor, sen har det inte dykt upp något som gjort det värt att flytta för. I det läget jag befinner mig i nu passar J-Södra perfekt. Komma hem och bygga upp kroppen och spela matcher igen. Det ska bli spännande.

Johansson har tidigare representerat klubbar som IFK Göteborg, Kalmar FF, AZ och Panathinaikos.