Klart: Johansson till J-Södra
Mattias Johansson återvänder till Sverige.
Försvararen är klar för Jönköpings Södra.
– Det är kul att vara här, säger Jönköpingssonen i ett uttalande.
Mattias Johanssons senaste klubbadress var grekiska Niki Volou. Sedan kontraktet med klubben löpt ut tidigare i år har Johansson varit kontraktslös.
Nu har 33-åringen presenterats av Ettan-klubben Jönköpings Södra. Kontraktet sträcker sig över säsongen.
– Det är kul att vara här. Jag är ju från Jönköping och har familj och vänner här. Jag har kompisar som är fans till J-Södra och som står i klacken, säger han i ett uttalande.
– Jag har varit med och tränat här i några veckor, sen har det inte dykt upp något som gjort det värt att flytta för. I det läget jag befinner mig i nu passar J-Södra perfekt. Komma hem och bygga upp kroppen och spela matcher igen. Det ska bli spännande.
Johansson har tidigare representerat klubbar som IFK Göteborg, Kalmar FF, AZ och Panathinaikos.
