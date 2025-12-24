Klart: Johnson flyttar från Hässleholm till Norge

Gabriel Johnson stod för en fin säsong med Hässleholms IF.

Nu flyttar han till Norge.

Under onsdagen presenteras nämligen 23-åringen av Kongsvinger IL.

Foto: Bildbyrån

Inför den gångna säsongen skrev Gabriel Johnson, 23, på för Hässleholms IF.

Där gjorde han totalt 28 matcher för Ettan-klubben i vilka det blev hela 14 mål och fem assist.

Med en stark säsong i ryggen står det nu klart att 23-åringen flyttar från Sverige. Detta då han, under onsdagen, presenteras av norska Kongsvinger IL.

Där kommer han att spela fram till slutet av 2028, även om han själv medger att det fanns intresse från inhemskt håll.

– Jag hade ett riktigt bra samtal med Espen och Johan, och fick en bra känsla för allting här. Det här är ett bra steg för mig att ta nu. Jag hade lite kontakt med olika klubbar i Sverige, bland annat i Superettan, men kände att det var hit jag ville, säger Johnson i ett uttalande på Kongsvingers hemsida.

Nu är också Johnsons mål med tiden i Kongsvinger tydlig.

– Det är så självklart att ta upp Kongsvinger till Eliteserien. Det är dags nu, efter fyra raka kvalplatser. Jag hoppas kunna bidra med poäng och spela bra, säger han.

Gabriel Johnsen har tidigare spelat för klubbar som Ariana FC, FBK Balkan, BK Höllviken och Eslövs BK.







