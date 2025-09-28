Klart: Jonjo Shelvey presenterad av Arabian Falcons

Han har hunnit fylla 33 år – och har inte haft en klubb sedan i juli.

Nå står det klart att Jonjo Shelvey har hittat en ny klubb.

Detta i form av Arabian Falcons FC.

Han spelade för Burnley mellan januari och juli – där han gjorde fyra tävlingsmatcher.

Därefter har Jonjo Shelvey, som spelat för klubbar som Liverpool och Newcastle, varit klubblös.

Nu, i slutet av september, står det klart att engelsmannen har funnit en ny klubb. Detta i form av Jonjo Shelvey som spelar i den Förenade Arabemiratens tredjeliga.

Totalt sett har Shelvey spelat 278 matcher i Premier League i vilka det har blivit 23 mål och 27 assist.