Klart: Jonsson lämnar Landskrona – klar för Silkeborg

Melker Jonsson, 23, lämnar Landskrona.

Mittbacken är klar för danska Silkeborg.

– Det har varit otroligt att få vara en del av detta och jag har garanterat fått vänner för livet, säger Johansson via Landskronas uttalande.

Foto: Bildbyrån

Melker Jonsson anslöt till Landskrona bois under 2022. Under sin tid i klubben blev Jonsson även lagkapten. Nu står det dock klart att han lämnar Sverige.

– Jag vill tacka alla inom föreningen och supportrarna som reser land och rike runt för att se oss spela, vilket är guld värt. Sen så klart alla lagkamrater och alla närmast gruppen. Det har varit otroligt att få vara en del av detta och jag har garanterat fått vänner för livet, säger Johansson via Landskronas uttalande.

Totalt blev det över 100 matcher i superettan-klubben.